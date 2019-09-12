محدث.. اليورو يتحول للخسائر ويعاود الهبوط دون 1.10 دولار

مباشر: تحولت عملة اليورو إلى الخسائر لتهبط دون مستوى 1.10 دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، في أعقاب الإفصاح عن قرارات البنك المركزي الأوروبي.

وكشف البنك المركزي الأوروبي في اجتماع سياسته النقدية اليوم أنه قرر خفض الفائدة على تسهيلات الودائع بمقدار 10 نقاط أساس لتصبح -0.5 بالمائة، كما قرر البدء في برنامج الأصول بداية من شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي أغسطس/آب الماضي سجل معدل التضخم في منطقة اليورو مستوى 1 بالمائة، وهو مستوى بعيد عن مستهدف البنك المركزي الأوروبي عند 2 بالمائة.

وعلى صعيد مستويات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الجاري فسجل مستوى 1.2 بالمائة، مقابل مستوى 1.3 بالمائة في الربع الأول.

وبحلول الساعة 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الأوروبية الموحدة أمام الدولار بأكثر من 0.4 بالمائة لتهبط إلى 1.0962 دولار، بعد أن كان يتداول أعلى 1.10 دولار قبيل قرار المركزي الأوروبي.

كما هبط اليورو أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 0.8894 إسترليني.

وكان اليورو شهد مكاسب في وقت مبكر من التعاملات بالتزامن مع بيانات اقتصادية والتي كشفت عن تراجع الإنتاج الصناعي داخل منطقة اليورو بنحو 0.4 بالمائة في يوليو/تموز الماضي، مقابل توقعات تراجعه بنسبة 0.1 بالمائة.