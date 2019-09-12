"ساما": ارتفاع نسبة السعوديين العاملين بشركات التأمين لـ72% بالعام 2018

الرياض ـ مباشر: كشف التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن سوق التأمين بالمملكة، ارتفاع نسبة السعوديين العاملين بشركات التأمين إلى 72.3 بالمئة من إجمالي القوة العاملة في عام 2018.

ووفقا للتقرير الصادر، اليوم الخميس، شهدت نسبة السعوديين في المناصب الإدارية وغير الإدارية ارتفاعاً وصل إلى 55 بالمئة و76 بالمئة على التوالي.

وأظهر تقرير "ساما" انخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، نحو 4.1 بالمائة، في عام 2018، إلى 35 مليار ريال، مقابل 36.5 مليار ريال، للعام السابق، بانخفاض قدره 1.5 مليار ريال.

وعزا التقرير سبب التراجع، إلى انخفاض نشاط تأمين المركبات بنسبة 15.4 بالمئة، نتيجة انخفاض متوسط تكلفة وثيقة التأمين، وهو ما يتوافق مع أهداف الإصلاحات التنظيمية التي قامت بها "ساما" خلال 2018.

وبلغ حجم رؤوس الأموال المستثمرة في شركات التأمين العاملة في المملكة نحو 11.8 مليار ريال في عام 2018، فيما بلغ إجمالي موجودات المؤمن لهم 41.2 مليار ريال، وإجمالي موجودات المساهمين 17.3 مليار ريال.

كما بلغت النتائج من عمليات الاكتتاب (الأرباح التشغيلية) في قطاع التأمين 295 مليون ريال في عام 2018م مقارنةً بــ 840 مليون ريال بالعام السابق.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين الصحي خلال عام 2018م بنسبة 5.4 بالمئة، إلى 19.9 مليار ريال، مقارنة بـنحو 19 مليار ريال في 2017م، ويمثل التأمين الصحي 57 بالمئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في سوق التأمين السعودي.

وفي المقابل، انخفضت الأقساط المكتتب بها للتأمين العام خلال عام 2018م بنسبة 14.1 بالمئة وبما يعادل 14 مليار ريال مقارنةً بنحو 16.3 مليار ريال في 2017م، ويمثل التأمين العام 40 بالمئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.

وهبطت الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار 3.3 بالمئة إلى 1.1 مليار ريال مقارنةً بـنحو 1.14 مليون ريال في 2017م، ويمثل تأمين الحماية والادخار 3.1 بالمئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.

أظهر تقرير "ساما" ارتفاع إجمالي معدل الاحتفاظ لقطاع التأمين ليصل إلى 85.8 بالمئة في عام 2018م مقارنة بـ84 بالمئة في العام الأسبق، فيما بلغ إجمالي المطالبات المدفوعة 27.2 مليار ريال للعام 2018م مقارنة بــ26.5 مليار ريال للعام 2017م، بارتفاع نسبته 3 بالمئة.

وتمثل المطالبات المدفوعة للتأمين الصحي والتأمين على المركبات ما نسبته 64.7 بالمئة و25.4 بالمئة على التوالي من إجمالي المطالبات المدفوعة للعام 2018م.

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