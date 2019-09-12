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إنفوجرافيك.. تفاصيل نشرة سوق العمل بالسعودية بالربع الثاني

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إنفوجرافيك.. تفاصيل نشرة سوق العمل بالسعودية بالربع الثاني إنفوجرافيك.. تفاصيل نشرة سوق العمل بالسعودية بالربع الثاني

الرياض- مباشر: أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ، اليوم الخميس، انخفاض معدل بطالة إجمالي السعوديين إلى 12.3 بالمائة بالربع الثاني من 2019، مقارنة بـ 12.5 بالمائة للربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت البيانات ارتفاع المشاركة الاقتصادية للسعوديات إلى 23.2 بالمائة، بنهاية الربع الثاني من 2019، مقارنة بـ20.5 بالمائة بالربع السابق.

ونشرت الهيئة إنفوجرافيك يوضح تفاصيل سوق العمل بالربع الثاني من العام الجاري، كالتالي:

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