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محدث..الأسهم الأوروبية تعزز مكاسبها بعد خفض المركزي معدل الفائدة

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محدث..الأسهم الأوروبية تعزز مكاسبها بعد خفض المركزي معدل الفائدة محدث..الأسهم الأوروبية تعزز مكاسبها بعد خفض المركزي معدل الفائدة

مباشر: واصلت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن أعلن البنك المركزي خفض معدل الفائدة وبرنامج إعادة شراء السندات.

وقرر المركزي الأوروبي اليوم خفض معدل الفائدة على تسهيلات الودائع بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى مستوى -0.50 بالمائة.

فيما قرر البنك الإبقاء على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، ومعدلات الفائدة على الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع عند 0.00% و0.25%

وبحلول الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2 بالمائة عند 390.6 نقطة، كما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.5 بالمائة مُسجلاً 5646.6 نقطة.

وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.3 بالمائة إلى 7357.1 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.7 بالمائة عند 12439 نقطة.

وخلال تلك الفترة تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.0965 دولار.

كما قرر البنك المركزي الأوروبي إعادة العمل ببرنامج شراء الأصول بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عبر وتيرة شراء شهرية بقيمة 20 مليار يورو.

وتلقت الأسواق دفعة من قرار الرئيس الأمريكي دونالد بتأجيل تطبيق زيادة في التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار لمدة أسبوعين ليتم تطبيقها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.

وعلى صعيد تطورات البريكست حذرت فرنسا بريطانيا أمس من محاولة تجاوز المفوضية الأوروبية في مفاوضات البريكست من خلال البحث عن "صفقات صغيرة" ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تنفذ بريطانيا عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

مباشر (اقتصاد)

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