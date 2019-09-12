وزير النفط العُماني: منتجو النفط لم يناقشوا تعميق خفض الإنتاج

مباشر: نفى وزير النفط العماني، مناقشة المنتجين في اجتماع اللجنة الوزارية لأوبك+ تعميق تخفيضات النفط، ويجمع منتجي النفط من الأعضاء بمنظمة أوبك ومن غير الأعضاء بها.

وقال محمد بن حمد الرمحي، وفقا لوكالة رويترز، إن نيجيريا والعراق سيمتثلان بشكل كامل لاتفاقيات التخفيض في أكتوبر/ تشرين أول القادم.

وانعقد الاجتماع في أبوظبي لمراقبة الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

ولفت الرمحي إلى أن معدل الامتثال الكلي من الدول داخل الاتفاق لتخفيضات الإنتاج بلغ 136 بالمئة.

وحول التوقعات للعام المقبل أشار الرمحي بأنها ليست جيدة جدًا.

وتابع الرمحي بأن الاجتماع القادم لأوبك سيُعقد في شهر ديسمبر كانون الأول.

ووافقت منظمة أوبك وحلفاؤها، في يوليو/ تموز الماضي، على تمديد خفض الإنتاج فترة 9 أشهر إضافية حتى 31 مارس/ آذار 2020.

تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وحلفائها "أوبك+" اليوم الخميس، لمناقشة ومتابعة الامتثال بتخفيضات سوق النفط وذلك على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الذي ينعقد بأبوظبي حالياً.

وستراجع اللجنة خلال اجتماعها اليوم بأبوظبي الوضع في سوق النفط؛ ومن ثم اتخاذ توصيات بهدف الحفاظ على توازن واستقرار أسواق النفط العالمية؛ وذلك وفقاً لتغريدات سابقة لـ"وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي".

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