رئيس الوزراء المصري يتحدث عن "فرصة تاريخية" أمام القاهرة

وأضاف مدبولي في تصريحات له أثناء تفقده منطقة المدابغ بسور مجرى العيون، جنوب القاهرة: "إننا الآن أمامنا فرصة تاريخية لتطوير القاهرة، فهناك إرادة سياسية، تتمثل في تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن، وكذا الوحدات السكنية الجاهزة لتعويض المضاربين من أعمال التطوير، والدولة مصممة على إحداث نقلة نوعية في ملف تطوير المحافظة".

وطالب مدبولي بحسب ما نقله موقع "بوابة أخبار اليوم"، بالإسراع في أعمال الإزالة، للمنطقة بالكامل، تمهيدا لبدء أعمال التطوير.

وتأتي عملية تطوير المنطقة ضمن رؤية تخطيطية حديثة تستهدف تعظيم الاستفادة من هذه المنطقة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وتهدف إلى إعادة إحياء وتوظيف الأراضي المتداعية داخل القاهرة التاريخية لتتوجه بشكل أساسي إلى إنشاء أنشطة واستخدامات بديلة تؤكد على دور القاهرة كمركز ثقافي حضاري سياحي.

وتابع رئيس مجلس الوزراء المصري آخر المستجدات المتعلقة بالإزالات، بعد نقل الورش من منطقة المدابغ إلى مدينة الروبيكي، تمهيدا لبدء أعمال التطوير، ورافقه في جولته اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وقال محافظ القاهرة، إنه تمت إزالة 1076 منشأة بمنطقة سور مجرى العيون والتي تتمثل في (مدابغ، مصانع غراء، مخازن، أنشطة تجارية)، كما تمت إزالة 454 عقارا من منطقة أكشاك أبو السعود، وتم تسكين 771 أسرة من سكان المنطقة، وجار فحص التظلمات بمعرفة لجنة برئاسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لدراسة استحقاق الأسر المتضررة من عدمه.

ومن جانبه قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن فكرة التطوير تعتمد على خلق محور ربط من الشمال إلى الجنوب يربط بين الحيز الجغرافي للقاهرة التاريخية بحواضرها التاريخية من خلال دعم دمج عدة أنشطة تجارية وحرفية وسياحية وثقافية على طول هذا المحور، لتأكيد الاستمرارية التاريخية للقاهرة التاريخية، ويتيح لأول مرة الاستمتاع بأكثر من 313 أثراً مسجلاً بنطاق القاهرة التاريخية.

لافتا إلى أن هذا سيتم إلى جانب العمل على تعزيز الربط بين الموقع وبين المناطق التاريخية المحيطة به من خلال تنظيم نقل عام نظيفة ومتنوعة ومتكاملة تتيح انتقالاً أكثر استدامة مثل الأتوبيسات الكهربائية البانورامية وحركة المشاة والدراجات وتقليل الحاجة إلى استخدام السيارات الخاصة فى الانتقال.

​وشدد على أن المخطط العام للفكرة التصميمية لمشروع التطوير إقامة منطقة الثقافة والفن، يتيح مساحات تستخدم كمسرح مفتوح، ومسارح وسينمات، بالإضافة إلى متحف ومعارض للفنون التشكيلية، ومكتبة عامة، وقاعة للندوات والمؤتمرات، إلى جانب أماكن مخصصة للعروض الفلكلورية، ومركز للفنون الحركية.