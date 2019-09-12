المركزي الأوروبي يخفض معدل الفائدة ويستأنف العمل ببرنامج شراء السندات

مباشر: قرر البنك المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة على تسهيلات الودائع، كما أعلن أنه سيعيد العمل ببرنامج إعادة شراء السندات.

وقرر المركزي الأوروبي عقب اجتماع السياسة النقدية، اليوم الخميس، خفض معدل الفائدة على تسهيلات الودائع بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى مستوى -0.50 بالمائة.

فيما قرر البنك الإبقاء على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، ومعدلات الفائدة على الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع عند 0.00% و0.25%

وأشار البنك إلى أنه يتوقع الآن أن تظل معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية أو أقل حتى تتحسن آفاق التضخم قرب مستهدف البنك المركزي عند 2 بالمائة.

كما قرر البنك المركزي الأوروبي إعادة العمل ببرنامج شراء الأصول بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عبر وتيرة شراء شهرية بقيمة 20 مليار يورو.

ويتوقع المركزي الأوروبي أن يستمر في عملة الشراء طالما هناك ضرورة لتنفيذ ذلك، وذلك من أجل تعزيز التأثير التكيفي لمعدلات الفائدة.

وشدد بيان المركزي الأوروبي على أنه يعتزم مواصلة إعادة الاستثمار بالكامل في المدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية المستحقة السداد التي يتم شراؤها بموجب برنامج شراء الأصول، وذلك لفترة ممتدة من الزمن بعد التاريخ الذي يبدأ فيه مجلس الإدارة برفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي.

وبحلول الساعة 11:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.0968 دولار.