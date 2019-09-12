"سكني": تسليم الفلل الجاهزة للمستفيدين بـ10 مناطق بالسعودية

الرياض- مباشر: واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة.

وذكر بيان لـ"سكني" اليوم الخميس، أن التسليم استمر خلال شهر أغسطس الماضي في 24 مشروعاً تتوزع في 10 مناطق حول المملكة، مشيراً إلى أنه تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج "سكني" أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم فلل سكنية في 4 مشاريع بمنطقة الرياض تشمل إسكان رماح، الدوادمي، والعيينة، والمجمعة، إضافة إلى 3 مشاريع بالمنطقة الشرقية بمحافظة الخبر و(إسكان الأحساء 1 والأحساء 2)، وثلاثة مشاريع في منطقة الحدود الشمالية تشمل إسكان رفحاء وإسكان عرعر وإسكان طريف.

وشمل التسليم 5 مشاريع في منطقة القصيم، هي (إسكان رياض الخبراء، وإسكان النبهانية، وإسكان عنيزة، وإسكان بريدة، وإسكان البدائع) أما في منطقة جازان فتشمل إسكان بيش، إسكان صامطة القفل، وإسكان صبيا.

وتابعت: بالإضافة إلى مواصلة التسليم في مشروع الخرمة في منطقة مكة المكرمة، ومشروعين بمنطقة الجوف تشمل إسكان سكاكا 1، وإسكان القريات، بالإضافة إلى إسكان حائل في منطقة حائل، وإسكان المخواة بمنطقة الباحة، وإسكان تبوك بمنطقة تبوك.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، حيث أعلنت الوزارة عن 40 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة.

وتتضمن مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - رفع نسبة التملك إلى 70 بالمائة بحلول 2030

وأطلقت وزارة الإسكان مطلع عام 2017 المرحلة الأولى من برنامج "سكني"، وتمّ خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف خيار سكني وتمويلي.

كما اختتمت 2018 المرحلة الثانية من برنامج "سكني" بتخصيص أكثر من 300 ألف خيار سكني وتمويلي، وأعلنت الوزارة هذا العام عن استحقاق 200 ألف أسرة من المسجلين لدى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لجميع الخيارات التي يوفرها برنامج "سكني".

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