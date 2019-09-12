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وزير الطاقة السعودي يُعلق على إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية

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وزير الطاقة السعودي يُعلق على إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية وزير الطاقة السعودي يُعلق على إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الرياض ـ مباشر: قال وزير الطاقة السعودي، إن عملية فصل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية هدفها التركيز على قطاع الثروة المعدنية بشكل أكبر.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزير آل سعود، لـ"CNBC" عربية، اليوم الخميس، أن عملية الفصل ليس هدفها تسريع عملية الطرح الأولي لشركة أرامكو .

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في نهاية أغسطس / آب الماضي أمرا ملكيا بإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفصلها عن وزارة الطاقة، وتعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزيرا لها، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزيراً للطاقة

وترأس وزير الطاقة السعودي، اليوم الخميس، الاجتماع الـ16 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، بين أوبك والدول من خارجها (أوبك+)، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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