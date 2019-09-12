"أوبر" و"كريم" تطلبان من هيئة المنافسة السعودية الموافقة على الاستحواذ

الرياض- مباشر: أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن تقدم شركة أوبر تكنولجيز إينك وشركة كريم إينك بطلب الموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي من خلال استحواذ أوبر على كريم.

وقالت الهيئة في تغريدة لها عبر موقعها الرسمي بتويتر"، إنها ستبدأ بتلقي مرئيات العموم حول عملية التركز الاقتصادي من خلال استحواذ شركة أوبر تكنولجيز إينك على شركة كريم إينك".

وأوضحت الهيئة إنه بناء على نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/ 1435ه ونص المادة الـ 24 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة فإنها تدعو كل ذي مصلحة لإبداء رأيه في هذا التركز الاقتصادي خلال مدة لاتزيد عن 15 يوما من تاريخ هذا الإعلان.

ويقصد بمصطلح التركز الاقتصادي: كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق انتفاع من ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات "منشأة" إلى "منشأة" أخرى من شأنه أن يمكن "منشأة" أو مجموعة "منشآت" من "الهيمنة"، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على "منشأة" أو مجموعة "منشآت" أخرى.

وذلك عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة أو أية وسيلة تؤدي إلى قيام حالة "التركز الاقتصادي.

وتوصلت كل من شركتي أوبر وكريم، في مارس الماضي، إلى اتفاقية ستستحوذ بموجبها أوبر على شركة كريم مقابل 3.1 مليار دولار أمريكي تتكون من 1.7 مليار دولار أمريكي من سندات القرض القابلة للتحويل و1.4 مليار دولار نقداً.

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