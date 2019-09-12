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وزير: السعودية ستواصل خفض إنتاج النفط بوتيرة تفوق حصتها

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أبوظبي - مباشر: ترأس وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، الاجتماع الـ16 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في "أوبك+".

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ وفقاً لوزارة الطاقة ، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة، أن المملكة ستواصل خفض إنتاج النفط بوتيرة تفوق حصتها في الاتفاق مع "أوبك+".

وأضاف وزير الطاقة، أن إنتاج السعودية النفطي سيبلغ 9.89 مليون برميل يومياً في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

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وشارك الأمير عبدالعزيز بن سلمان في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، بحضور أمين عام منظمة "أوبك" محمد باركيندو، ووزراء الطاقة بتحالف "أوبك +" وعلى رأسهم وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك. 

ووافقت منظمة أوبك وحلفاؤها، في يوليو/ تموز الماضي، على تمديد خفض الإنتاج فترة 9 أشهر إضافية حتى 31 مارس/ آذار 2020.

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تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وحلفائها "أوبك+" اليوم الخميس، لمناقشة ومتابعة الامتثال بتخفيضات سوق النفط وذلك على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الذي ينعقد بأبوظبي حالياً.

وستراجع اللجنة خلال اجتماعها اليوم بأبوظبي الوضع في سوق النفط؛ ومن ثم اتخاذ توصيات بهدف الحفاظ على توازن واستقرار أسواق النفط العالمية؛ وذلك وفقاً لتغريدات سابقة لـ"وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي".

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتھا لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2020 بسبب تبعات التباطؤ الاقتصادي.

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مباشر (اقتصاد)

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