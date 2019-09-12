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الليرة التركية ترتفع 1% بعد خفض حاد لمعدل الفائدة

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الليرة التركية ترتفع 1% بعد خفض حاد لمعدل الفائدة الليرة التركية ترتفع 1% بعد خفض حاد لمعدل الفائدة

مباشر: ارتفعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار البنك المركزي التركي بخفض معدل الفائدة.

وقرر البنك المركزي في تركيا خفض معدل الفائدة من مستوى 19.75 بالمائة إلى مستوى 16.50 بالمائة.

وأشار بيان المركزي التركي إلى أن التوقعات المتعلقة بمعدل التضخم مستمرة في التحسن، إلى جانب المسار المستقر لليرة التركية وظروف الطلب المحلي القوية التي تدعم تراجع التضخم في المؤشرات الأساسية.

وتابع: "من المتوقع أن تساهم صافي الصادرات في نمو الاقتصاد، كما من المتوقع أن يستمر التعافي التدريجي بمساعدة تراجع معدل التضخم وتحسن الظروف المالية".

وأوضح بيان المركزي التركي أنه في الآونة الأخيرة بدأت البنوك المركزية للاقتصاد المتقدم في تبني سياسات توسعية أكثر مع ضعف النشاط الاقتصادي العالمي وتزايد المخاطر السلبية على التضخم.

وكانت تركيا قد خفضت معدل الفائدة في الشهر الماضي بنسبة 4.25 بالمائة، بعد تغيير الرئيس رجب طيب أردوغان لمحافظ البنك المركزي.

وبحلول الساعة 11:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت الليرة أمام الدولار بنحو 1.2 بالمائة لتهبط العملة الأمريكية إلى 5.6792 ليرة.

مباشر (اقتصاد)

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