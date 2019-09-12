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السفير السعودي بالعراق: التشغيل التجاري التجريبي لمنفذ عرعر 15 أكتوبر

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السفير السعودي بالعراق: التشغيل التجاري التجريبي لمنفذ عرعر 15 أكتوبر السفير السعودي بالعراق: التشغيل التجاري التجريبي لمنفذ عرعر 15 أكتوبر

الرياض- مباشر: قال السفير السعودي لدى العراق، عبدالعزيز الشمري، إن التشغيل التجاري لمنفذ جديدة عرعر الحدودي من الجانب السعودي والعراقي، سيكون 15 أكتوبر القادم.

جاء ذلك خلال تفقد السفير السعودي وسفير جمهورية العراق لدى قحطان الجنابي اليوم، المنفذ، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية- واس.

وقال السفير، إن افتتاح المنفذ سيكون بمثابة نقلة نوعية في تعزيز العلاقات السعودية العراقية، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وسيتم من خلاله نقل الحجاج والمعتمرين على مدار العام.

وتوقع السفير في تصريحات سابقة، عبور نحو 600 ألف معتمر عراقي من داخل العراق عبر منفذ عرعر الحدودي خلال العام القادم.

ويذكر أن تأشيرات الحج للعراقيين كانوا يحصلون عليها من الأردن، وهو ما تم تغييره مؤخراً.

وكشف وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي ماجد القصبي، في أبريل/ نيسان الماضي، أن منفذ جديدة عرعر سيتم افتتاحه بعد 6 أشهر، مؤكداً أنه سيشكل خطوة كبيرة في طريق تعزيز العلاقات التجارية ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

مباشر (اقتصاد)

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