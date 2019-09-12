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تركيا تخفض معدل الفائدة 3.25%

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تركيا تخفض معدل الفائدة 3.25% تركيا تخفض معدل الفائدة 3.25%

مباشر: قررت تركيا تقليص معدل الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس، لتواصل بذلك اتجاه الخفض الحاد المتبع منذ تغيير محافظ البنك المركزي في البلاد.

وأعلن البنك المركزي في تركيا عبر بيان السياسة النقدية والصادر اليوم الخميس، أنه قرر خفض معدل الفائدة (الريبو لمدة أسبوع واحد) من 19.75 بالمائة إلى 16.50 بالمائة.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية - بعد خفض قدره 425 نقطة أساس في الاجتماع الماضي - التي يقوم فيها المركزي التركي بتقليص معدل الفائدة بوتيرة كبيرة منذ تغيير محافظ البنك في يوليو/تموز الماضي.

وأوضح صناع السياسة في المركزي التركي أن البيانات الأخيرة تشير إلى استمرار التعافي المعتدل في النشاط الاقتصادي كما أن توقعات التضخم مستمرة في التسحن.

وبحسب بيان السياسة النقدية، فإن الضعف في النشاط الاقتصادي العالمي والمخاطر السلبية على التضخم دفعت البنوك المركزية في الدول المتقدمة لتشكيل سياساتها النقدية في اتجاه التوسع وهو الموقف الذي دعم الطلب وشهية المخاطر على الأصول المالية في الدول النامية.

وأكد البنك المركزي في بيانه على أن أيّ بيانات جديدة قد تؤدي لتغيير صناع السياسية موقفهم في المستقبل.

وبحلول الساعة 11:56 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.2 بالمائة ليهبط الدولار إلى 5.7364 ليرة.

مباشر (اقتصاد)

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