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ارتفاع الأسهم والعملة الصينية مع تهدئة بالموقف التجاري

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ارتفاع الأسهم والعملة الصينية مع تهدئة بالموقف التجاري ارتفاع الأسهم والعملة الصينية مع تهدئة بالموقف التجاري

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الصينية والعملة المحلية للبلاد خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد نغمة أكثر تهدئة في الموقف التجاري بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد إنه سيؤجل زيادة التعريفات على السلع المستوردة من بكين إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول بدلاً من بداية الشهر المقبل وذلك في أعقاب طلب نائب رئيس مجلس الدولة الصيني.

وكان ترامب في السابق أعلن زيادة التعريفات على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار لتصبح 30 بالمائة بدلاً من 25 بالمائة بداية من 1 أكتوبر/تشرين الأول رداً على خطوات بكين الانتقامية.

وكانت الصين بالأمس أعلنت أنها تخطط لاستثناء 16 منتجاً أمريكياً من قائمة التعريفات الإضافية بداية من 17 سبتمبر/أيلول الجاري ولمدة عام.

ومن المتوقع أن تستأنف الولايات المتحدة والصين مفاوضاتهما في وقت لاحق من هذا الأسبوع أو في الأسبوع القادم وسط الاستعداد لجولة محادثات عالية المستوى من المزمع عقدها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبحلول الساعة 10:12 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات بالداخل بنحو 0.4 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 7.0863 يوان، ليكون قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وشهدت عملة الصين في التداولات بالخارج مكاسب مماثلة بنحو 0.4 بالمائة لتصل إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع.

وفي الوقت نفسه، أنهت أسواق الأسهم في الصين جلسة اليوم على مكاسب قوية تصل لنحو 1 بالمائة.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "شنغهاي المركب" بأكثر من 0.7 بالمائة ليسجل 3031.2 نقطة.

وأغلق مؤشر "سي.إس.آي 300" للأسهم الصينية عند مستوى 3972.4 نقطة بمكاسب تصل إلى 1.1 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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