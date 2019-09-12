محافظ المركزي الياباني: تبادلت الآراء مع آبي حول الاقتصاد والأسواق

مباشر: قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا إنه تبادل وجهات النظر بشأن الاقتصاد والأسواق المالية مع رئيس وزراء البلاد شينزو آبي.

وعقد محافظ البنك المركزي في اليابان اجتماعاً مع رئيس الوزراء شينزو آبي في مكتبه اليوم الخميس، والذي دام لنحو 40 دقيقة، بحسب وكالة رويترز.

ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول مع رئيس وزراء اليابان منذ شهر فبراير/شباط الماضي.

ورداً على سؤال المراسلين حول تعليقه في الأسبوع الماضي أن خفض معدلات الفائدة لمزيد من النطاق السالب هو أحد الخيارات، أمام السياسة النقدية، قال كورودا إنه لم يناقش هذه المسألة مع آبي.

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية في الأسبوع المقبل.