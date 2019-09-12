34 مليار ريال حجم الإنفاق على السياحة بالسعودية خلال 2019

الرياض- مباشر: أظهر تقرير صادر عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اليوم الخميس، أن حركة السياحة الوافدة إلى السعودية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهرين الماضيين.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية- واس، بلغ الإنفاق السياحي ليبلغ 33.8 مليار ريال في 2019 مقارنة بـ 31.3 مليار ريال العام الفائت.

وكشف التقرير، انخفاض عدد المسافرين إلى خارج المملكة، في المدة من شهر يناير وحتى أغسطس 2019 بنسبة 5.8 بالمائة، مقارنة بذات المدة من العام الماضي.

ووصل عددهم في شهري يوليو وأغسطس هذا العام، بالتزامن مع وقت إجازة الصيف، إلى 4.4 ملايين مسافر في مقابل 4.6 ملايين مسافر للمدة ذاتها في 2018.

وأوضح تقرير المركز أن إجمالي الرحلات السياحية لشهري يوليو وأغسطس 2019، التي وافقت هذا العام وقت إجازة الصيف وموسم الحج بلغت نحو 3.2 مليون مسافر، مقارنة بـ 3 مليون للمدة ذاتها من العام 2018.

وأوضح التقرير، أن السياح الوافدين قضوا داخل مدن المملكة ما يزيد على 56 مليون ليلة سياحية خلال الشهرين الماضيين، في مقابل 52.9 مليون ليلة للعام الماضي عن المدة ذاتها، حيث أنفقوا خلالها ما يقارب 36.2 مليار ريال مقارنة بـ 33 مليار في 2018.

وأظهرت مؤشرات مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس"، زيادة حركة الرحلات السياحية المحلية من شهر يناير حتى أغسطس 2019 ليصل عددها إلى 30 مليون رحلة سياحية، بزيادة 3.4% عن ذات المدة من العام الماضي، وبإجمالي 156.5 مليون ليلة سياحية مقابل 156.2 مليون ليلة سياحية في 2018.

وبحسب تقرير "ماس"، بلغ عدد الليالي السياحية التي قضاها المسافرون خارج المملكة في شهري يوليو وأغسطس هذا العام 78.4 مليون ليلة، بانخفاض نسبته 4.6 بالمائة عن 2018، وأنفقوا خلالها ما يقارب 16.4 مليار ريال بانخفاض يصل إلى 5.9 بالمائة عن ذات المدة الصيفية للعام الماضي.

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