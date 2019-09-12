أخبار عاجلة

حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان -
8 الصبح - آخر اخبار الصحف المصرية بتاريخ 13-9-2019 -
8 الصبح - تعليق خاص من محمد نجم/المحلل الاقنصادي عن مبادرة "حياة كريمة" ونموذج محاكاة الدولة المصرية -
السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق -
الحكيم في بيتك | تأثير التدخين على الجهاز المناعي والمخاطر اللي هيتعرضلها الجسم -
Al Nahar TV Live Stream - البث المباشر لقناة النهار -
مايكروسوفت تطور حواسيب قابلة للطي مع مفاصل تعمل بالسائل -
خلل في بطاقة الاتصال يؤثر على مليار هاتف ذكي -
أدوبي تسهل نشر مقاطع الفيديو لجميع منصات التواصل الاجتماعي -
ألمانيا وفرنسا تتفقان على حظر عملة ليبرا من فيسبوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

حمدوك: نطمح إلى علاقات لا سقف لها مع جنوب السودان

Google+ Print

ووصل حمدوك إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، برفقة عدد من الوزراء في زيارة تستمر يومين، وكان في استقباله نائب رئيس جنوب السودان جيمس واني إيقا، ووزير رئاسة مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو، ووزيرة الخارجية أووت دينق أشويل.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وقال حمدوك في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، اليوم الخميس: "نطمح في علاقات استراتيجية راسخة متطورة بين شعبينا لا يحدها أي سقف. سوف نعمل في هذه الزيارة خلال اليومين لوضع علاقات متميزة ومتطورة بين شعبينا".

وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أن الزيارة ستناقش قضايا التجارة بين البلدين بجانب ملفات النفط وحرية الحركة والتنقل للناس والبضائع.

وأبدى حمدوك سعادته في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه الشهر المنصرم، متابعا "سعيد بكوني في وطني الثاني جنوب السودان، كما وعدت أن أول زيارة لي بعد أداء القسم سوف تكون لجوبا".

من جهته قال نائب رئيس جنوب السودان للصحفيين إن حمدوك "يعتبر الشخص الأمثل لقيادة شعب السودان في هذه المرحلة، فهو يمتلك الخبرة الكافية لإدارة الأوضاع خلال المرحلة الجديدة".

وأضاف: "فخورون بحمدوك ولدينا معرفة قديمة حيث كان صديقا لنا في الحركة الشعبية منذ أيام الحرب الأهلية، كما أنه كخبير اقتصادي يمكن أن يضع معالجات حقيقة لكافة المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها بلدينا".

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس/آب الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان

حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان

السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق

السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق

إعلام: حريق بمعمل شركة أرامكو بمدينة بقيق السعودية

إعلام: حريق بمعمل شركة أرامكو بمدينة بقيق السعودية

تركي آل الشيخ يعلق على حريق معمل شركة أرامكو 

تركي آل الشيخ يعلق على حريق معمل شركة أرامكو 