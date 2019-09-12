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إيفو يخفض توقعات نمو اقتصاد ألمانيا وسط تحذيرات الركود

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إيفو يخفض توقعات نمو اقتصاد ألمانيا وسط تحذيرات الركود إيفو يخفض توقعات نمو اقتصاد ألمانيا وسط تحذيرات الركود

مباشر: خفض معهد "إيفو" توقعات النمو الاقتصادي لألمانيا خلال العامين الحالي والمقبل، مع تزايد الغيوم التي تخيم على منطقة اليورو.

وأوضحت المؤسسة البحثية التي تتخذ من ميونيخ مقراً لها، اليوم الخميس، أن خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 0.5 بالمائة بدلاً من 0.6 بالمائة.

كما قرر إيفو خفض تقديراتها لنمو ألمانيا خلال العام المقبل من 1.7 بالمائة إلى 1.2 بالمائة.

وكان اقتصاد ألمانيا انكمش بنسبة 0.1 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الحالي كما يتوقع غالبية الاقتصاديون أداء مشابه في الربع الثالث، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع البلاد للدخول في مرحلة ركود اقتصادي من الناحية الفنية، والذي يعرف بأنه انكماش لمدة ربعين متتاليين.

ويعزى ثلث نمو الاقتصاد الألماني في العام المقبل تلقائياً إلى عدد أيام العمل الأعلى من المتوسط.

وتأتي التحذيرات بالتزامن مع ترقب نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم وسط تكهنات بإعلان حزمة جديدة من التحفيز النقدي تشمل خفض محتمل بمعدلات الفائدة وإعادة برنامجها لشراء الأصول.

وذكر رئيس التوقعات في معهد إيفو "تيمو فولمرسهويزر" أن الاقتصاد الألماني عرضة لخطر الوقوع في مرحلة ركود اقتصادي.

وتابع: الضعف في القطاع الصناعي مثل البقعة النفطية ينتشر تدريجياً في قطاعات أخرى من الاقتصاد مثل الخدمات اللوجيستية.

وتوقع معهد إيفو أن يرتفع عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في العام المقبل من 2.28 مليون شخص إلى 2.31 مليون شخص.

وبحلول الساعة 9:48 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 1.1030 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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