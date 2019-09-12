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الصين: الشركات تستفسر عن شراء منتجات زراعية أمريكية

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الصين: الشركات تستفسر عن شراء منتجات زراعية أمريكية الصين: الشركات تستفسر عن شراء منتجات زراعية أمريكية

مباشر: أعلنت وزارة التجارة في الصين أن الشركات بدأت في الاستفسار عن مشتريات السلع الزراعية الأمريكية، في إشارة إلى تحسن في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية في المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الخميس إن فريقي عمل على مستوى البلدين سيلتقيان قريباً من أجل الإعداد لجولة المباحثات المقبلة.

ومن المقرر أن تعقد واشنطن وبكين جولة جديدة من المباحثات التجارية في مطلع الشهر المقبل.

وأضاف جيو فينج: المشتريات الصينية المحتملة للسلع الزراعية الأمريكية تتضمن فول الصويا ولحم الخنزير.

وكانت الصينية أعلنت أمس عزمها لاستثناء 16 منتجاً أمريكياً من قائمة التعريفات الجمركية الإضافية، وذلك بداية من 17 سبتمبر/آيلول الجاري ولمدة عام.

كما أن الرئيس الأمريكي دونالد أعلن اليوم عزمه لتأجيل تطبيق زيادة في الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار لمدة أسبوعين حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

مباشر (اقتصاد)

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