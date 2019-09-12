روسيا تستبعد ركود الاقتصاد رغم تباطؤ النمو

مباشر: استبعد نائب وزير المالية في روسيا أن يدخل اقتصاد بلاده في حالة ركود، على الرغم من تباطؤ النمو.

وقال فلاديمير كوليتشيف في تصريحات اليوم الخميس: "لا يوجد مجال للشك في دخول اقتصاد روسيا في حالة ركود على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي".

وفي اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الروسي في الأسبوع الماضي قرر خفض معدل الفائدة وذلك للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 7 بالمائة.

وحذر صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي من أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يتسبب في مزيد من الضبابية في توقعات النمو لروسيا.

وبحلول الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الروبل أمام الدولار بنحو 0.6 بالمائة إلى 65.1042 روبل.