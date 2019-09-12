وزير الطاقة السعودي: الرياض تعتزم الحفاظ على إنتاج النفط بحلول نهاية العام

وقال الوزير السعودي عقب اجتماع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا:" إن إنتاج السعودية النفطي سيبلغ 9.890 مليون برميل يوميا في أكتوبر. وسنحافظ على هذا المستوى حتى نهاية العام."

وأضاف:" أن مناقشة تعميق تخفيضات إنتاج النفط ستُترك لاجتماع أوبك المقبل"، مضيفا أن هناك استعدادا واضحا بين أعضاء أوبك وحلفائها للاستجابة.

وبحسب وكالة "رويترز" أشار الوزير إلى أن "أوبك+" ستناقش تأثير أي تخفيف للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران عضو أوبك عندما يحدث ذلك.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن المجموعة ناقشت تباطؤ النمو الاقتصادي وعبرت عن قلقها بشأنه.