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وزير الطاقة السعودي: الرياض تعتزم الحفاظ على إنتاج النفط بحلول نهاية العام

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وزير الطاقة السعودي: الرياض تعتزم الحفاظ على إنتاج النفط بحلول نهاية العام وزير الطاقة السعودي: الرياض تعتزم الحفاظ على إنتاج النفط بحلول نهاية العام

وقال الوزير السعودي عقب اجتماع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة :" إن إنتاج النفطي سيبلغ 9.890 مليون برميل يوميا في أكتوبر. وسنحافظ على هذا المستوى حتى نهاية العام."

وأضاف:" أن مناقشة تعميق تخفيضات إنتاج النفط ستُترك لاجتماع أوبك المقبل"، مضيفا أن هناك استعدادا واضحا بين أعضاء أوبك وحلفائها للاستجابة.

وبحسب وكالة "رويترز" أشار الوزير إلى أن "أوبك+" ستناقش تأثير أي تخفيف للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران عضو أوبك عندما يحدث ذلك.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن المجموعة ناقشت تباطؤ النمو الاقتصادي وعبرت عن قلقها بشأنه.

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