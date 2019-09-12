وكالة الطاقة:الولايات المتحدة تقترب من لقب أكبر مصدر للنفط عالمياً

مباشر: ترى وكالة الطاقة الدولية أن المنافسة على حصة سوق النفط بين الولايات المتحدة والسعودية أصبحت أكثر ضراوة.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري والصادر اليوم الخميس إن البيانات الأولية في يونيو/حزيران أظهرت أن الولايات المتحدة تخطت لفترة قصيرة السعودية وروسيا كأكبر مصدر للنفط في العالم.

وأضافت الوكالة التي تتخذ من فرنسا مقراً لها: "طفرة إنتاج النفط الصخري الأمريكي سمحت للولايات المتحدة بأن تقترب وتتجاوز السعودية كأكبر مصدر للنفط في العالم".

وتجاوزت الولايات المتحدة السعودية حينما ارتفعت صادرات واشنطن من النفط إلى مستوى أعلى من 3 ملايين برميل يومياً.

وأشار التقرير إلى أنه خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة مزيدة من الارتفاع في البنية التحتية للتصدير والتي من شأنها أن تسمح إلى ما قد يصل إلى 4 ملايين برميل يومياً من صادرات النفط الخام.

وتتساءل وكالة الطاقة عن مدى قدرة بائعي النفط الأمريكي أن يسعروا الصادرات بشكل جذاب بما يكفي للاستحواذ على الأسواق الدولية في ظل زيادة الإنتاج بقوة.

وتتوقع الوكالة أن المنتجين من خارج أوبك سيرفعون الإنتاج، مع عودة توازن السوق الضمني مجدداً، ما يؤدي إلى تحقيق فائض كبير في الإنتاج ويضع ضغطاً على الأسعار.

وأبقت وكالة الطاقة الدولية على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري عند 1.1 مليون برميل يومياً، ونحو 1.3 مليون برميل يومياً في 2020.

وذكر التقرير أن نمو الطلب على النفط سيكون أعلى على نحو كبير بدعم من قاعدة منخفضة نسبياً في النصف الثاني من العام الماضي، وأسعار نفط أقل مقارنة بـ2018.