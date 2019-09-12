صعود اليورو قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي

مباشر: ارتفعت عملة اليورو أمام الدولار والجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الخميس، في ترقب قرار البنك المركزي الأوروبي.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع سياسته النقدية في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات أن يتخذ قراراً بتبني حزمة تيسير نقدي لإنعاش الاقتصاد ومعدل التضخم المتباطئين في منطقة اليورو.

وفي أغسطس/آب الماضي سجل معدل التضخم في منطقة اليورو مستوى 1 بالمائة، وهو مستوى بعيد عن مستهدف البنك المركزي الأوروبي عند 2 بالمائة.

وعلى صعيد مستويات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الجاري فسجل مستوى 1.2 بالمائة، مقابل مستوى 1.3 بالمائة في الربع الأول.

وفي سياق منفصل كشفت بيانات اقتصادية اليوم تراجع الإنتاج الصناعي داخل منطقة اليورو بنحو 0.4 بالمائة في يوليو/تموز الماضي، مقابل توقعات تراجعه بنسبة 0.1 بالمائة.

وبحلول الساعة 9:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة لتصل إلى 1.1026 دولار.

كما زاد اليورو أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمائة عند 0.8952 إسترليني.