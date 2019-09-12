انخفاض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات

مباشر: تراجع الإنتاج الصناعي في شهر يوليو/تموز الماضي بأكثر من توقعات المحللين، بفعل الهبوط في إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة.

وكشفت بيانات صادرة عن "يوروستيت" اليوم الخميس أن الإنتاج الصناعي تراجع بنحو 0.4 بالمائة في يوليو/تموز على أساس شهري، مقابل هبوط بنسبة 1.4 بالمائة في يونيو/حزيران.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الإنتاج الصناعي داخل منطقة اليورو سيتراجع بنحو 0.1 بالمائة.

وعلى أساس سنوي تراجع الإنتاج الصناعي داخل منطقة اليورو بنسبة 0.2 بالمائة.

وأوضحت البيانات أن إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة تراجع على أساس شهري بنحو 0.8 بالمائة في يوليو/تموز، وهي وتيرة أقل من المسجلة في يونيو/حزيران حينما انخفض بنسبة 1.6 بالمائة.

كما انخفض إنتاج الطاقة بنسبة 0.7 بالمائة، فيما تراجع إنتاج السلع الوسيطة بنحو 0.3 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر زاد إنتاج السلع الرأسمالية بنحو 1.8 بالمائة في يوليو/تموز.

وبحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1028 دولار.