حافظ: كفاية رأس المال بالبنوك السعودية تتخطى متطلبات "بازل3"

الرياض ـ مباشر: قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، إن كفاية رأس المال في القطاع المصرفي السعودي، تتعدى حدود بازل 3.

وأضاف طلعت حافظ، لـ "CNBC" عربية، أن القطاع المصرفي السعودي قطاع متين من حيث السيولة وحجم التغطيات، وهو يستمد قوته من القطاع السعودي القوي، ورؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن العائد على الأصول للقطاع المصرفي يبلغ نحو 2 بالمائة، مع توقعات

القروض غير العاملة لا تزال في مستويات متدنية، حيث لا تتعدى 1.8 بالمائة، أو 1.9 بالمائة على أقصى تقدير.

كما أوضح أن رؤية المملكة 2030 تتطلب كيانات مالية ضخمة، وهو ما يحفز القطاع المصرفي السعودي، على عمليات الاندماج، وهو ما حدث بالفعل بين "ساب" والبنك الأول، إلى جانب مناقشات البنك الأهلي وبنك الرياض.

وفيما يخص قانون الإفلاس، أشار طلعت حافظ إلى أن ما فهم إصدار القانون على أنه جاءت لإنقاذ عدد كبير من الشركات قاربت على الإفلاس، هو فهم غير صحيح، مبينا أن إصدار قانون الإفلاس في المملكة، هو حماية للمستثمر، ودعم لتصنيف ممارسة الأعمال لدى البنك الدولي.

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