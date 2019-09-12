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روسيا تستبعد ركود الاقتصاد بالرغم من تباطؤ النمو

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روسيا تستبعد ركود الاقتصاد بالرغم من تباطؤ النمو روسيا تستبعد ركود الاقتصاد بالرغم من تباطؤ النمو

مباشر: استبعد نائب وزير المالية في أن يدخل الاقتصاد في حالة ركود على الرغم من تباطؤ النمو.

وقال فلاديمير كوليتشيف في تصريحات اليوم الخميس "لا يوجد مجال للشك في دخول روسيا في حالة ركود على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي".

وفي اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الروسي في الأسبوع الماضي قرر خفض معدل الفائدة وذلك للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 7 بالمائة.

وحذر صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي من أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يتسبب في مزيد من الضبابية في توقعات النمو لروسيا.

وبحلول الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الروبل أمام الدولار بنحو 0.6 بالمائة إلى 65.1042 روبل.

مباشر (اقتصاد)

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