"تداول": صفقة خاصة على "العربي" ضمن مستويات التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تنفيذ صفقة خاصة على سهم البنك العربي الوطني، ضمن مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول" بلغت قيمة الصفقة 3.36 مليون ريال، من خلال 150 ألف سهم، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 22.38 ريال.

وتم تداول السهم بجلسة الخميس، بين مستويات 22.40 ريال و22.18 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم حتى هذه اللحظات، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

ترشيحات:

مسؤول:السعودية تفتح أبوابها للسياح من أنحاء العالم قبل نهاية 2019

مسح.. 229 ألف سعودي يدخلون سوق العمل في 3 أشهر

وكالة: أرامكو السعودية تفوض 9 بنوك لقيادة الاكتتاب

السعودية تُعيد هيكلة تأشيرات الزيارة والحج وإلغاء رسوم تكرار العمرة

السعودية.. إصدار 5 رخص استثمار أجنبية يومياً خلال الربع الثاني