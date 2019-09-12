بالصور.. لجنة "أوبك+" تجتمع بأبوظبي لمناقشة وضع السوق

أبوظبي - مباشر: عقدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك ودول خارج أوبك "أوبك+"، اليوم الخميس، اجتماعاً على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي.

وشهد الاجتماع الـ16 للجنة، حضور وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، مع رؤساء إدارات الطاقة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر وعمان والكويت ونيجيريا والعراق.

وحضر الاجتماع أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" محمد باركيندو، ووزراء دول "أوبك +".

وانطلقت، اليوم، فعاليات اليوم الرابع من الدورة الـ24 لمؤتمر الطاقة العالمي المقام حالياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/ أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.

وستراجع اللجنة، خلال اجتماعها، الوضع في سوق النفط، ومن ثم اتخاذ توصيات بهدف الحفاظ على توازن واستقرار أسواق النفط العالمية، وذلك وفقاً لتغريدات سابقة لـ"وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي".

وقال وزير الطاقة الروسي، في وقت سابق، إنه يشعر بالقلق حيال تباطؤ الطلب العالمي على النفط، مشيراً إلى أنه سيتم مناقشة هذه المعضلة على نطاق أوسع، يوم الخميس، عندما يجتمع تحالف منتجي الخام من خارج أوبك "أوبك+" في أبوظبي.

وقال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" محمد باركيندو، 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، إنه لا خطط بديلة حتى الآن لاتفاق "أوبك+" لمستوى الإنتاج عند الحدود المتفق عليها.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتھا لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2020 بسبب تبعات التباطؤ الاقتصادي.

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