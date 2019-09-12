المؤشر السعودي يعاود مكاسبه في المستهل بارتفاع هامشي

الرياض ـ مباشر: ارتفع سوق الأسهم السعودية "تداول" بشكل هامشي، في مستهل جلسة اليوم الخميس؛ ليعاود مكاسبه بعد جلستين من التراجع، وسط تباين القطاعات الكبرى.

وسجل المؤشر العام للسوق "تاسي" ارتفاعاً نسبته 0.06 بالمائة، بحلول الساعة 10:35 بتوقيت السعودية، بمكاسب بلغت 4.67 نقطة، صعد بها إلى مستوى 7,859.97 نقطة.

وصعد السوق الموازي "نمو" نحو 0.23 بالمائة، في هذه الأثناء، ليضيف إلى رصيده 8.89 نقطة، ويصل إلى مستوى 3,888.90 نقطة.

وبلغت كمية التداول، بالسوق الرسمي، حتى هذه اللحظات 13.6 مليون سهم، بلغت قيمتها نحو 370 مليون ريال من خلال 14 ألف صفقة.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات بـ"تداول"، بصدارة "النقل" الذي صعد 1.76 بالمائة، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية، بارتفاع نسبته 1.16 بالمائة.

واقتصرت الخسائر على 5 قطاعات، تصدرها قطاع الاتصالات بتراجع نسبته 0.32 بالمائة، وهبط "البنوك" هامشياً بنحو 0.05 بالمائة، وجاء قطاع المواد الأساسية على شبه استقرار.

وعلى مستوى أداء الأسهم، تصدر "باتك" مكاسب السوق الرسمي، بارتفاع نسبته 3.89 بالمائة، وسجل "الرياض"، أعلى الخسائر، بتراجع نسبته 0.97 بالمائة.

وفيما يخص أداء أسهم "الموازي"، تصدر "باعظيم" المكاسب بارتفاع نسبته 3.64 بالمائة، وهبط "أبو معطي" وحيداً، بنسبة 1.79 بالمائة.

وأنهى سوق الأسهم السعودية - تداول تعاملات أمس الأربعاء على تراجع؛ وسط خسائر للمؤشر الرئيسي ومؤشر السوق الموازي - نمو.

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