وزير الطاقة الروسي:"أوبك+" لاتزال لها تأثير إيجابي على سوق النفط

أبوظبي- مباشر: التقى وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، مع رؤساء إدارات الطاقة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر وعمان والكويت ونيجيريا والعراق.

وجاء لقاء نوفاك، وفقاً لتغريدات لوزارة الطاقة الروسية على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ24 من مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي، والذي شهد كذلك لقاءً مع أمين عام "أوبك" محمد باركيندو، ووزراء دول "أوبك +" قبل الاجتماع الـ16 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك ودول خارج أوبك.

وقال نوفاك، خلال اجتماع للجنة، إن اجتماعات المنتجين من أوبك وخارجها وجهودها المشتركة لا تزال لها تأثير إيجابي على سوق النفط العالمي.

أضاف نوفاك: "قلنا دائماً إن هدف تعاوننا هو تحقيق الاستقرار في سوق النفط وتحقيق التوازن، وزيادة القدرة على التنبؤ، يظل التحدي الرئيسي هو التزام جميع البلدان بالوفاء بالتزامات "أوبك +".

أشار وزير الطاقة الروسي، إلى أنه على مدى اتفاقية فيينا، أثبت المنتجين من أوبك وخارجها فعالية الجهود المشتركة والقدرة على الاستجابة للظروف المتغيرة.

وقال نوفاك: "إنني متأكد من أننا سنعمل معاً في المستقبل على تعزيز الثقة والتضامن بيننا".

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتھا لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2020 بسبب تبعات التباطؤ الاقتصادي.

وانطلقت، اليوم، فعاليات اليوم الرابع من الدورة الـ24 لمؤتمر الطاقة العالمي المقام حالياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/ أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.

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