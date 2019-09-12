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عودة أكثر من 1.6 ألف لاجئ إلى سوريا

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في نشرة المركز الإعلامية بهذا الشأن: "عاد، خلال الــ24 الساعة الماضية، 1625 لاجئاً إلى الجمهورية العربية السورية، قادمون من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 419 شخصاً (125 امرأة و214 طفلاً) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 1206 شخصاً ( 362 امرأة و615 طفلاً)".

© Sputnik . Firas al-Ahmad

وأشار المركز، في نشرته، إلى أن إجمالي عدد اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية، منذ يوم 18 تموز/يوليو عام 2018 الماضي، بلغ 396.4 ألف شخص، منهم أكثر من 125 ألف شخص من لبنان وأكثر من 271 ألف شخص من الأردن.

ومن جهة أخرى، قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين خلال 24 الساعة الماضية، بحسب النشرة، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، تم خلالها إيصال 500 سلة غذائية، بلغ إجمالي وزنها حوالي 2.48 طن، إلى سكان قرية الجابرية بريف حمص.

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ 24 الساعة الأخيرة، بعملية تطهير أراضي من الألغام على مساحة 2.0 هكتار، وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 29 عبوة قابلة للانفجار.

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