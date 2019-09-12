هبوط الدولار الأمريكي عالمياً في ترقب قرارات المركزي الأوروبي

مباشر: انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، في ترقب قرار البنك المركزي الأوروبي.

ويراقب المستثمرون تلك المرة اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي ينعقد اليوم باهتمام بالغ نتيجة التوقعات بأنه سيتخذ قرارات لتيسير السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 7:40 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1016 دولار، فيما ارتفع أمام الين بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 107.94 ين.

واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني مُسجلة 1.2332 دولار، بينما انخفضت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.07 بالمائة عند 0.9922 فرنك.

وخلال تلك الفترة تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.06 بالمائة عند 98.581.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تطبيق زيادة في الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار لمدة أسبوعين على أن يتم بدء تفعيلها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي سياق منفصل طالب الرئيس الأمريكي أمس مجدداً بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة ولكن تلك المرة إلى مستوى صفر أو أقل.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات معدل التضخم وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة.