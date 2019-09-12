وزير الطاقة السعودي: على جميع الدول الامتثال لتخفيضات أوبك+ للإنتاج

الرياض – مباشر: قال وزير الطاقة السعودي، اليوم الخميس، إنه يتعين على جميع الدول الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ وفقاً لرويترز، إن أوبك وحلفاءها يرغبون في تحقيق الاستقرار في سوق النفط والتلاحم بين المنتجين.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى أن مجموعة أوبك+ ستعلن مسار تحركاتها المستقبلية بعد اجتماعها اليوم في أبوظبي.

تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وحلفائها "أوبك+" اليوم الخميس، لمناقشة ومتابعة الامتثال بتخفيضات سوق النفط وذلك على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الذي ينعقد بأبوظبي حالياً.

وستراجع اللجنة خلال اجتماعها اليوم بأبوظبي الوضع في سوق النفط؛ ومن ثم اتخاذ توصيات بهدف الحفاظ على توازن واستقرار أسواق النفط العالمية؛ وذلك وفقاً لتغريدات سابقة لـ"وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي".

وانطلقت، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الرابع من الدورة الـ24 لمؤتمر الطاقة العالمي المقام حالياً في العصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/ أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.

ولفت الوزير، قبيل اجتماع اللجنة الوزارية لأوبك+ التي تراقب الالتزام بتخفيضات الإنتاج في أبوظبي، إلى أن سياسة السعودية النفطية ستظل دون تغيير.

وقال وزير الطاقة الروسي، في تصريحات سابقة، إنه يشعر بالقلق حيال تباطؤ الطلب العالمي على النفط، مشيراً إلى أنه سيتم مناقشة هذه المعضلة على نطاق أوسع عندما يجتمع تحالف "أوبك+" على هامش مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتھا لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2020 بسبب تبعات التباطؤ الاقتصادي.

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