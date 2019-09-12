أخبار عاجلة

#الجمعة_في_مصر| الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في غينيا قبل مباراة الفريق أمام كانو سبورت غداً -
"دولة إقليمية معتدية"... قوات الوفاق تدمر غرفة عمليات الجيش الليبي الرئيسية -
سباك مصري يتسبب في حكم بالسجن على ابنة ملك السعودية -
صحيفة: تونس آخر المعاقل الديمقراطية في العالم العربي -
شبان سعوديون يتسلقون أعلى رافعة في الرياض من أجل التقاط سلفي -
انقذوا احمد مجدي قصة طالب الطب المصري الغريق في بحر دمياط -
نتنياهو سيعقد اجتماع حكومته المقبل في غور الأردن -
حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان -
8 الصبح - آخر اخبار الصحف المصرية بتاريخ 13-9-2019 -
8 الصبح - تعليق خاص من محمد نجم/المحلل الاقنصادي عن مبادرة "حياة كريمة" ونموذج محاكاة الدولة المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

السيسي يعين نائبا عاما جديدا

Google+ Print

ومن المقرر أن يقوم الصاوي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بحلف اليمين خلال أيام.

© REUTERS / Vasily Fedosenko

وينص القانون المصري على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية لاختيار من بينهما.

وكان المستشار الصاوي قد انتدب سابقا للعمل كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة كما، شغل المستشار حمادة الصاوي منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وسبق وأن انتدب للتحقيق في قضية فساد مؤسسة الأهرام.

تولى الصاوي العديد من القضايا الهامة والتي شغلت بال الرأي العام، ففي أغسطس/أب 2014، أجرى معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية، بصفة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
السيسي يوجه رسالة عبر "تويتر" للمشاركين في مبادرة "اسأل الرئيس"

السيسي يوجه رسالة عبر "تويتر" للمشاركين في مبادرة "اسأل الرئيس"

مساء dmc- الرئيس السيسي :نتطلع لإنشاء المحطة النووية بالضبعة وفقا لأعلي المعايير العالمية

مساء dmc- الرئيس السيسي :نتطلع لإنشاء المحطة النووية بالضبعة وفقا لأعلي المعايير العالمية

مساء dmc-الرئيس السيسي يؤكد لوزير خارجية جيبوتي حرص مصر علي تعزيز التعاون بين البلدين

مساء dmc-الرئيس السيسي يؤكد لوزير خارجية جيبوتي حرص مصر علي تعزيز التعاون بين البلدين

موجز الأخبار| الرئيس السيسي يتابع تطورات مشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء

موجز الأخبار| الرئيس السيسي يتابع تطورات مشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء