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ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل قبيل قرار البنك المركزي

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ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل قبيل قرار البنك المركزي ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل قبيل قرار البنك المركزي

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع تطورات تجارية إيجابية وقبيل قرار البنك المركزي.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3 بالمائة إلى 390.7 نقطة، كما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.4 بالمائة عند 5635.1 نقطة.

وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 7345 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.3 بالمائة عند 12387.2 نقطة.

وارتفع قطاع الموارد الأساسية بنحو 1 بالمائة، فيما تراجع قطاع الرحلات والترفيه بنسبة 1.2 بالمائة.

وخلال تلك الفترة ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.07 بالمائة إلى 1.1019 دولار.

وتتجه الأنظار نحو البنك المركزي الأوروبي حيث يعقد اجتماع سياسته النقدية في وقت لاحق من اليوم، ويتوقع المستثمرون أن يعلن المركزي الأوروبي حزمة تحفيزات نقدية كبيرة.

وتلقت الأسواق دفعة من قرار الرئيس الأمريكي دونالد بتأجيل تطبيق زيادة في التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار لمدة أسبوعين ليتم تطبيقها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.

وعلى صعيد تطورات البريكست حذرت فرنسا بريطانيا أمس من محاولة تجاوز المفوضية الأوروبية في مفاوضات البريكست من خلال البحث عن "صفقات صغيرة" ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تنفذ بريطانيا عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

مباشر (اقتصاد)

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