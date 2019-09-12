ترامب يؤجل زيادة رسوم جمركية على سلع صينية إلى 15أكتوبر

مباشر: قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تطبيق زيادة في الرسوم الجمركية على واردات صينية لمدة أسبوعين.

وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس إنه بناءً على طلب نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، وانطلاقاً من حقيقة أن بكين ستحتفل بالذكر الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في 1 أكتوبر/تشرين الأول، ولرغبة منه في إظهار بادرة حسن النية قرر تأجيل زيادة التعريفات.

وأضاف رئيس الولايات المتحدة أن القرار يستهدف تأجيل تطبيق زيادة في التعريفات الجمركية من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة على سلع صينية بقيمة 250 مليار إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول بدلاً من 1 أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت الصين قررت أمس استثناء 16 منتجاً أمريكياً من قائمة التعريفات الإضافية، وذلك بداية من 17 سبتمبر/آيلول الجاري ولمدة عام.