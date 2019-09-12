اليوم.. "أوبك بلس" تجتمع بأبوظبي لمراجعة وضع سوق النفط

الرياض – مباشر: تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وحلفائها "أوبك+" اليوم الخميس لمناقشة ومتابعة الامتثال بتخفيضات سوق النفط وذلك على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الذي ينعقد بأبوظبي حالياً.

وستراجع اللجنة خلال اجتماعها اليوم بأبوظبي الوضع في سوق النفط، ومن ثم اتخاذ توصيات بهدف الحفاظ على توازن واستقرار أسواق النفط العالمية، وذلك وفقاً لتغريدات سابقة لـ"وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي".

وانطلقت، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الرابع والأخير من مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، والمقام خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ووافقت منظمة أوبك وحلفاؤها، في يوليو/ تموز الماضي، على تمديد خفض الإنتاج فترة 9 أشهر إضافية حتى 31 مارس/ آذار 2020.

وبحسب تقرير أوبك الشهري، فإن المنظمة خفضت تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والمقبل للمرة الثانية على التوالي.

وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إنه يشعر بالقلق حيال تباطؤ الطلب العالمي على النفط، مشيراً إلى أنه سيتم مناقشة هذه المعضلة على نطاق أوسع، يوم الخميس، عندما يجتمع تحالف منتجي الخام من خارج أوبك "أوبك+" في أبوظبي.

وقال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" محمد باركيندو، 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، إنه لا خطط بديلة حتى الآن لاتفاق "أوبك+" لمستوى الإنتاج عند الحدود المتفق عليها.

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