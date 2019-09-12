"نيكي" الياباني يواصل المكاسب يرتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر

مباشر: واصلت مؤشرات الأسهم اليابانية مكاسبها، وارتفع مؤشر "نيكي" في ختام تعاملات اليوم الخميس للجلسة الثامنة على التوالي ولأعلى مستوى في 4 أشهر، وذلك مع التفاؤل بالأوضاع التجارية.

وفي نهاية التعاملات ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 0.8 بالمائة عند 21759.6 نقطة وهو أعلى مستوى منذ مايو/آيار.

كما زاد مؤشر "توبكس" بنسبة 0.7 بالمائة مُسجلاً 1595.1 نقطة، وهو أعلى مستوى في 4 أشهر.

وبحلول الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الين أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة مُسجلاً 108 ين.

وتلقى المستثمرون دفعة إيجابية من قرار ترامب بتأجيل زيادة التعريفات الجمركية على واردات من الصين بقيمة 250 مليار دولار حتى منتصف الشهر المقبل بدلاً من بداية أكتوبر/تشرين الأول.

وارتفعت الأسهم الدورية مثل التصنيع وأشباه الموصلات والتي تعتمد بشكل أكبر على الطلب من الصين.

وزاد سهم "فانوك" بنحو 2.2 بالمائة، كما صعد سهم "كيانس" بنسبة 1.9 بالمائة، أما سهم شركة "أدفانست" فزاد 4.4 بالمائة.

وارتفع سهم شركة "طوكيو إليكترون" لأعلى مستوى في 4 أشهر حيث زاد بنسبة 2.7 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر انخفضت أسهم قطاع البنوك بنحو 0.3 بالمائة بعد أن ارتفعت بنحو 10 بالمائة على مدار الجلسات الـ5 الماضية.

وفيما زاد قطاع شركات النقل بنسبة 0.3 بالمائة، وهو الذي ارتفع بنحو 8 بالمائة في الجلسات الـ5 الماضي.