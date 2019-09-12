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ارتفاع أسعار الذهب عالمياً قبيل إعلان بيانات اقتصادية

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ارتفاع أسعار الذهب عالمياً قبيل إعلان بيانات اقتصادية ارتفاع أسعار الذهب عالمياً قبيل إعلان بيانات اقتصادية

مباشر: ارتفعت الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس قبيل إعلان بيانات اقتصادية، وفي ترقب انعقاد اجتماع السياسة النقدية داخل البنك المركزي الأوروبي.

وبحلول الساعة 6:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.07 بالمائة إلى 1504.30 دولار للأوقية.

وفيما استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر مُسجلاً 1497.08 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.652.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم أنه قرر تأجيل تطبيق زيادة في التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول بدلاً من تطبيقها في بداية الشهر المقبل.

وفي سياق منفصل يترقب المستثمرون انعقاد اجتماع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم وسط توقعات أن يتخذ قرارات تجاه تيسير السياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي في الشهر الجاري اجتماع سياسته النقدية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس بخفض معدل الفائدة عند مستوى صفر أو دون ذلك.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات معدل التضخم وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة.

مباشر (اقتصاد)

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