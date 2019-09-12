اليوم.. تعليق التداول على سهم "الوطنية للبناء"

الرياض ـ مباشر: أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق، خلال جلسة اليوم الخميس، لعدم التزام الشركة بالإعلان عن قوائمها المالية للربع الثاني من 2019، خلال المدة النظامية.

وأوضحت "تداول" في بيان لها، أنه سيتم استئناف تداول السهم لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الأحد 15 سبتمبر / أيلول الجاري.

وأشارت إلى أنه في حال لم تعلن الشركة عن القوائم المالية خلال تلك الفترة، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الاثنين 14 أكتوبر / تشرين الأول المقبل، وحتى يتم الإعلان عن القوائم المالية.

وأعلنت الشركة، أمس الأربعاء، عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية المدققة للربع الثاني لعام 2019، لتأخر انعقاد الجمعية العامة، المتضمنة تعيين مراجع حسابات للشركة.

وتراجعت أرباح الشركة الوطنية للبناء والتسويق 57.8 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بـالربع المماثل إلى 3.08 مليون ريال، مقابل 7.3 مليون ريال للربع الأول من العام الماضي.

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