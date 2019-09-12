مسؤول:السعودية تفتح أبوابها للسياح من أنحاء العالم قبل نهاية 2019

الرياض ـ مباشر: قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إن السعودية ستفتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم قبل نهاية عام 2019.

وأضاف أحمد الخطيب، خلال اجتماع منظمة السياحة العالمية في سانت بطرسبورج الروسية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المملكة من أوائل الدول التي تعمل مع المنظمة في الدراسات الأولية لمشروع قياس السياحة المستدامة MST.

وتابع: "نعمل مع المنظمة على تطوير أدواتنا الإحصائية من خلال منهجية معرفة عدد الزوار، ونشير إلى عضوية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في لجنة الإحصاءات السياحية وحساب السياحة".

وأعلن الخطيب عن التعاون مع المنظمة في إعداد استراتيجية لتطوير رأس المال البشري في السياحة وإنشاء أكاديمية للسياحة، ووجهت المملكة الدعوة للمجلس التنفيذي للانعقاد في المملكة خلال العام 2020م.

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