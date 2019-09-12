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صناديق ممتلئة بالدولارات تشعل مواقع التواصل في الإمارات... وشرطة دبي تعلق

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صناديق ممتلئة بالدولارات تشعل مواقع التواصل في الإمارات... وشرطة دبي تعلق صناديق ممتلئة بالدولارات تشعل مواقع التواصل في الإمارات... وشرطة دبي تعلق

وكشفت الشرطة أن الصناديق ترجع إلى عصابة أفريقية حاولت الاحتيال على الشخص الموجود في الشريط وأن النقود مزيفة.

​وقال مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، العقيد فيصل عيسى القاسم، في بيان أصدره، إن عصابة إفريقية "حاولت الاحتيال على الشخص الموجود في الفيديو، حيث تعرف عليهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وثم تواصل معهم وأغروه بقدرتهم على مضاعفة أمواله، مستدرجين إياه إلى شقة تحوي صناديق الدولارات المزورة".

وأضاف القاسم أن أفراد العصابة قاموا "بتصويره في محاولة لابتزازه ودفعه إلى إعطائهم مبالغ مالية، وعندها سارع لإبلاغ الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التي اتخذت بدورها الإجراءات اللازمة للقبض عليهم".

وتابع القاسم: إن الشخص كاد أن يقع ضحية للعصابة لولا وعيه وسرعة تبليغه للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التي سارعت بدورها في كشف الحقيقة".

وأهاب مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي "بأفراد الجمهور بأخذ الحيطة والحذر من التواصل الغرباء والاعلانات الوهمية في التواصل الاجتماعي وعدم تصديقهم، والإبلاغ عنهم عبر منصة ecrime.ae للبلاغات الإلكترونية أو الخدمة الذكية "عين الشرطة".

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