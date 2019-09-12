ارتفاع أسعار النفط مع تراجع حدة التوترات التجارية

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس مع تراجع حدة التوترات التجارية، وبعد جلسة متقلبة أمس نتيجة الإفصاح عن العديد من البيانات الاقتصادية.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تطبيق تعريفات جمركية إضافية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى منتصف الشهر المقبل بدلاً من بداية أكتوبر/تشرين الأول.

وأرجع ترامب قراره ذلك إلى رغبة منه في إظهار بادرة لحسن النية تجاه الصين.

وبحلول الساعة 6:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 0.5 بالمائة إلى 61.13 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.6 بالمائة عند 56.10 دولار للبرميل.

وكان خام "نايمكس" الأمريكي أنهى تعاملات أمس على تراجع بنحو 3 بالمائة بعد جلسة مكتظة بالبيانات الاقتصادية.

وأعلنت منظمة أوبك أمس زيادة الإنتاج لديها في الشهر الماضي بمقدار 136 ألف برميل يومياً إلى 29.741 مليون برميل يومياً.

كما خفضت المنظمة تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بمقدار 80 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة عند 1.02 مليون برميل يومياً.

وعلى الجانب الآخر كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض المخزونات بمقدار 6.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر/أيلول الجاري إلى 416.1 مليون برميل.