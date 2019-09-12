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تعلن الشركة الكيميائية السعودية عن موعد بدء التصويت الالكتروني لمساهميها على بنود الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الاول)

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تعلن الشركة الكيميائية السعودية عن موعد بدء التصويت الالكتروني لمساهميها على بنود الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الاول) تعلن الشركة الكيميائية السعودية عن موعد بدء التصويت الالكتروني لمساهميها على بنود الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الاول)
تفاصيل الإعلان يسر الشركة الكيميائية أن تعلن لمساهميها عن موعد بدء التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال ( الاجتماع الاول) والذي سيعقد بإذن الله الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الثلاثاء 18/01/1441هـ الموافق 17/09/2019م بمقر الإدارة العامة للشركة الكيميائية السعودية بالرياض شارع الإحساء حسب الموقع التالي: (https://goo.gl/maps/b3DyTbqAfZ92)

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة 14/01/1441هـ الموافق 13/09/2019 م حتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa .

مباشر (اقتصاد)

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