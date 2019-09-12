الإسكان السعودية: 700 ألف وحدة مسجلة في "إيجار"

الرياض ـ مباشر: قال المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان السعودية، أن عدد الوحدات الإيجارية المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار"، بلغ نحو 700 ألف وحدة تجارية وسكنية.

وأضاف مازن الداوود لصحيفة "الاقتصادية"، أن تسجيل الوحدات الإيجارية في تزايد مستمر، بهدف الاستفادة من خدمات الشبكة.

وأشار إلى أن عدد المنشآت العقارية المسجلة في شبكة إيجار نحو 14 ألف منشأة عقارية، لافتا إلى أن الشبكة تسعى إلى توفير جميع احتياجات منشآت الوساطة العقارية، بهدف تيسير أعمالها، وتوطين العمل في القطاع.

وأوضح المشرف العام على التنظيم العقاري، أنه منذ بداية عام 2019 بلغ المعدل اليومي لتسجيل وتوثيق العقود الإيجارية 1150 عقدا.

كما نوه إلى أن توفير أدوات وحلول إلكترونية يمثل قيمة إضافية للعملية الإيجارية وتيسير تعاملاتها، ويحقق التكامل الرقمي مع القطاعين الحكومي والخاص.

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