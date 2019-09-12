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إعلان من السوق المالية السعودية (تداول) بشأن تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق

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إعلان من السوق المالية السعودية (تداول) بشأن تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق إعلان من السوق المالية السعودية (تداول) بشأن تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق

نظراً لعدم التزام الشركة الوطنية للبناء والتسويق بالإعلان عن القوائم المالية الربع الثاني 2019  خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (3-123-2017) بتاريخ (1439/4/9هـ) الموافق (2017/12/27م)

واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (3-123-2017) بتاريخ (1439/4/9هـ) الموافق (2017/12/27م) المعدلة بموجب قراره رقم (1-115-2018) بتاريخ (1440/2/13هـ) الموافق (2018/10/22م) وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-10-2019) بتاريخ (1440/05/24هـ) الموافق (30/01/2019م)، تعلن شركة السوق المالية (تداول) عن اتخاذ الإجراءات الآتية:

1.    تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الخميس  1441/01/13هـ الموافق 2019/09/12م. 

2.    يستأنف تداول السهم لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الأحد 1441/01/16هـ الموافق 2019/09/15م تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الأحد       1441/02/14هـ الموافق 2019/10/13م.

3.    في حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأثنين 1441/02/15هـ الموافق 2019/10/14م حتى يتم الإعلان عن القوائم المالية.

مباشر (اقتصاد)

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