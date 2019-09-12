انطلاق فعاليات اليوم الرابع من مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي

أبوظبي - مباشر: تنطلق اليوم الخميس رابع أيام فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي بإمارة أبوظبي.

وأقيم المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.

وتعد الدورة الـ24 للمؤتمر الأكبر من نوعها؛ حيث تشهد مشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص.

ويستعرض المؤتمر العالمي للطاقة أكثر من 30 فعالية فرعية تتضمن عقد ورش عمل، وجلسات حوارية على الطاولة المستديرة تستضيفها مجموعة من المنظمات.

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