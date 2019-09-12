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"هرفي" تقرر توزيع ريال للسهم 24 أكتوبر المقبل

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"هرفي" تقرر توزيع ريال للسهم 24 أكتوبر المقبل "هرفي" تقرر توزيع ريال للسهم 24 أكتوبر المقبل

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول للعام 2019م، بواقع ريال للسهم.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، أنه سيتم صرف الأرباح اعتباراً من يوم الخميس 24 أكتوبر / تشرين الأول 2019.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ 10 أكتوبر / تشرين الأول، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق يوم الاثنين 14 أكتوبر / تشرين الأول.

وبينت الشركة أن قيمة التوزيعات 64.68 مليون ريال يتم توزيعها على 6.47 مليون سهم.

وتراجعت أرباح الشركة 10.96 بالمائة في الربع الثاني من 2019، إلى 40.86 مليون ريال، مقابل 45.89 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأقرت الجمعية العامة للشركة، في مايو / أيار الماضي، توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2018، بواقع 1.1 ريال للسهم.

وأنهى السهم تعاملات أمس الأربعاء عند مستوى 49.80 ريال، بتراجع نسبته 1.58 بالمائة.

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