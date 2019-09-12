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اعلان شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الاول)

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اعلان شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الاول) اعلان شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الاول)
1- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

2- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية 11/09/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 10/09/2022م، وهم:

أ‌- نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.

ب‌- سمير الوزان.

ت‌- عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان.

ث‌- تركي بن ناصر المطوع.

ج‌- رائد بن علي السيف.

ح‌- محمد بن أحمد بن علي.

3- لموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 11/09/2019م ولمدة ثلاث سنوات، والمرشحون هم :

- الأستاذ / محمد أحمد بن علي – رئيس

- الأستاذ / ماجد قويدر – عضو

- الأستاذ / لطفي شحاده - عضو

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح لسنة 2018م.

5- الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة للدورة المنتهية بتاريخ 24/07/2019م وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 11/09/2019م.

مباشر (اقتصاد)

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