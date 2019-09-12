اعلان شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الاول)

2- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية 11/09/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 10/09/2022م، وهم:
أ- نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.
ب- سمير الوزان.
ت- عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان.
ث- تركي بن ناصر المطوع.
ج- رائد بن علي السيف.
ح- محمد بن أحمد بن علي.
3- لموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 11/09/2019م ولمدة ثلاث سنوات، والمرشحون هم :
- الأستاذ / محمد أحمد بن علي – رئيس
- الأستاذ / ماجد قويدر – عضو
- الأستاذ / لطفي شحاده - عضو
4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح لسنة 2018م.
5- الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة للدورة المنتهية بتاريخ 24/07/2019م وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 11/09/2019م.